Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva pošto je posle velikog preokreta savladala Englesku sa 2:1. Aktuelni šampion je gubio do 85. minuta, a onda je golovima Enca Fernandeza i Lautara Martineza na asistencije Lionela Mesija uspeo da dođe do velike pobede, pa će u nedelju protiv Španije pokušati da odbrani titulu.

Naravno, posle meča je usledilo veliko slavlje argentinskih navijača, a snimci su se proširili društvenim mrežama. U celoj toj navijačkoj euforiji je "stradala" zastava Engleske.

Naime, veliki broj navijača se okupio oko državnog obeležja ljutog rivala, a najsmeliji je pljunuo na istu, da bi potom horda argentinskih pristalaca gazila po njoj.

Zaista ružne scene posle polufinala...