Dok cela Španija slavi plasman u finale Svetskog prvenstva nakon velike pobede nad Francuskom (2:0), najmlađa zvezda „Crvene furije“ i jedna od najvećih na Mundijalu, Lamin Jamal, suočio se sa ozbiljnom porodičnom dramom van terena.

Samo nekoliko sati nakon završetka polufinalnog meča, nepoznati počinioci pokušali su da opljačkaju kuću devetnaestogodišnjeg fudbalera u Barseloni.

Kako prenose španski mediji, na sigurnosnim kamerama uočena su dvojica muškaraca kako preskaču zaštitni zid porodičnog imanja. Na svu sreću, brzom reakcijom privatnog obezbeđenja, koje je odmah uočilo uljeze i suočilo se sa njima, sprečen je direktan upad u samu kuću.

Provalnici su nakon kraćeg verbalnog sukoba pobegli sa lica mesta, a lokalna policija je odmah pokrenula istragu nakon aktivacije sigurnosnih protokola.

Ovaj incident ponovo je pokrenuo lavinu komentara i zabrinutost širom Evrope, jer Jamal nije prva žrtva ovakvog tipa kriminala. Organizovane bande već godinama koriste velika takmičenja i odsustvo fudbalera kako bi harale po njihovim praznim domovima.