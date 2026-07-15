Branilac titule je u neverovatnom drugom polufinalu pobedio Englesku rezultatom 2:1, pa će u nedelju protiv Španije pokušati po drugi put zaredom da pokori planetu.

Počelo je veoma oštro. Nakon jednog grubljeg prekšraja je već u trećem minutu došlo do varnica. Viđene su čarke na terenu, ali se sve brzo smirilo. Prvo poluvreme je proteklo gotovo bez šansi. Igra se dosta seckala, viđen je ogroman broj faulova i sudija Elfrat je imao pune ruke posla. Fudbal je bio veoma loš, a prva konkretnija prilika je viđena tek u 33. minutu. Stons je probao glavom nakon centaršuta Rajsa, ali je lopta otišla pored gola.

Najveće uzbuđenje se desilo u 38. minutu. Enco Fernandez je uputio projektil iz velike daljine, a lopta je otišla tik preko prečke. Bilo je vrlo opasno po Engleze. Do kraja prvog dela nije bilo uzbuđenja, na pauzu se otišlo bez golova, a u nastavku je usledio spektakl.

Već u 47. minutu je Hulijan Alvarez mogao da donese vođstvo Argentini. Imao je napadač Atletika dve sjajne prilike, prvi put je Pikford odbranio njegov udarac, a potom se lopta odbila u korner.

Kazna je stigla u 55. minutu. Odlično je po desnoj strani prošao Rodžers, nije bio u ofsajdu, poslao je loptu u sredinu gde je bio Gordon. Molina je bio neoprezan, novi fudbaler Barselone se ušunjao i savladao Martineza za vođstvo Engleza.

Krenuo je aktuelni šampion na sve ili ništa. Tuhelovi momci su se potpuno povukli i čuvali rezultat, što im se na kraju obilo o glavu. Veliku šansu za izjednačenje je imao Niko Gonzales u 69. minutu posle fenomenalnog centaršuta Mesija gađao glavom, ali je Pikford sjajno reagovao. Nedugo zatim je i Mekalister probao posle centaršuta, ali nije imao sreće pošto je pogodio stativu.

Grčevito su se Englezi branili i na kraju nisu uspeli da izdrže. Igrao se 85. minut kada je Fernandez šutirao sa distance posle dodavanja Mesija. Pikford nije imao šanse i "gaučosi" su stigli do izjednačenja.

To je bio uvod u u ludnicu. Nadoknada vremena je iznosila devet minuta, a već u drugom Argentina stiže do preokreta. Mesi je pokazao zbog čega je najveći ikada. Uzeo je stvar u svoje ruke, savršeno centrirao, a na pravom mestu je bio Lautaro Martinez koji pogađa za potpuni preokret.

Morala je Engleska nakon toga da krene u napad, ali nije mogla da dođe do prave prilike. Argentina se odbranila i zasluženo otišla u finale, gde će probati da ponovi uspeh iz Katara i dođe do četvrte titule svetskog prvaka.

ENGLESKA - ARGENTINA 1:2 (0:0)

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Džejms, Stouns, Gei, Spens - Rajs, Anderson - Rodžers, Belingem, Gordon - Kejn.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Taljafiko - Parades, Makalister, Fernandez - Simeone, Mesi, Alvarez.

Kraj! Argentina je u finalu!

92. minut - Gooooool! Preokret Argentine! Još jedna asistencija magičnog Mesija. Fantastičan centaršut i pogodak Lautara Martineza za vođstvo Argentine!

90. minut - Devet minuta nadoknade!

85. minut - Goooooool! Evo izjednačenja! Bomba Enca Fernandeza za 1:1! Tek nas čeka ludnica u Atlanti!

76. minut - Stativa! Opet prete Argentinci posle centaršuta. Mekalister je gađao glavom i pogodio okvir gola. Imali su sreće Englezi.

69. minut - Pikford spašava Englesku! Savršen centaršut Mesija, Niko Gonzales je gađao glavom, ali je golman Engleske fenomenalno reagoavao.

66. minut - Dobar udarac Rajsa, ali brani Martinez.

57. minut - Kakav start Spensa! Sevnula je kontra Argentine Simeone je išao sam ka golu, ali je Spens izvrsno reagovao i uklizao, te sprečio stopostotnu šansu.

55. minut - Goooool! Vodi Engleska u Atlanti! Sjajan centaršut na drugu stativu, ušunjao se Gordon i postigao pogodak za vođstvo Tuhelovog tima.

47. minut - Najbolja šansa na utakmici. Alvarez je šutirao, ali je Pikford odbranio. Probao je još jednom napadač Atletiko Madrida, lopta ide u korner.

Kraj prvog poluvremena!

38. minut - Najveće uzbuđenje do sada. Izuzetno snažan udarac Enca sa distane, lopta je otišla tik preko prečke.

37. minut - Oboren je Mesi posle prodora. Opet je došlo do čarki.

36. minut - Preti Ris Džejms iz prekida. Englezi opasniji u ovim trenucima.

33. minut - Konačno smo videli udarac ka golu. Stons je probao glavom posle centaršuta Rajsa iz prekida, ali nije bilo opasnosti za gol Argentine, pošto je lopta otišla pored gola.

25. minut - Loš fudbal za sada. Još uvek bez konkretnih šansi. Vreme je za prvu pauzu za osveženje.

16. minut - Ogroman broj prekršaja. Vrlo oštro se igra od samog starta.

11. minut - Oprezni su i jedni i drugi na početku. Ne žele da rizikuju.

3. minut - Čarke odmah na startu meča. Oštro je fauliran Anderson, nakon čega je došlo do koškanja. Ipak, sve se brzo smirilo.

Utakmica je počela!

20:15 - Međuosbni dueli Engleske i Argentine:

19:55 - Zanimljiv izbor Lionela Skalonija. Selektor Argentine je odlučio da u startnu postavu uvrsti Đulijana Simeonea. Fudbaler Atletiko Madrida i sin trenera "jorgandžija" Dijega Simeonea je tokom turnira uglavnom ulazio sa klupe.

19:47 - Neverovatnu atmosferu su napravili argentinski navijači.

19:45 - Veliko rivalstvo vlada između ove dve ekipe. Posebno se pamti meč sa Mundijala 1986. godine, kada je Dijego Armando Maradona postigao dva gola, od čega jedan rukom.

19:25 - Pobednik ovog meča će u finalu igrati protiv Španije koja je u utorak savladala Francusku rezultatom 2:0.

19:20 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici polufinala Svetskog prvenstva u fudbalu između reprezentacija Engleske i Argentine. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Atlante.