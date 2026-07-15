Zlatan smatra da Francuska nije mogla da odgovori na način na koji je Španija upravljala loptom i ritmom.

- Španija nije učinila da Francuska izgleda sporo, već da deluje kao da je uvek korak iza nje. Zbog toga stalno govorim da se fudbal prvo igra mozgom, a zatim nogama. Španija je pružila fudbalsko savršenstvo u kontroli utakmice.

Ibrahimović je posebno kritikovao selektora Francuske Didijea Dešana, koji Ngolou Kanteu nije pružio nijedan minut na turniru.

- Poslednji put kada su osvojili Svetsko prvenstvo imali su dvojicu igrača koji su dominirali veznim redom – Pola Pogbu i Ngoloa Kantea. Dešan je i sada imao Kantea u timu, ali mu uopšte nije pružio šansu.

Kante je bio jedan od samo trojice francuskih fudbalera koji do završnice Mundijala nisu odigrali nijedan minut.

Za Ibrahimovića nema dileme da je Španija zasluženo izborila prvo finale Svetskog prvenstva još od 2010. godine.

- Ovo je i te kako zaslužena pobeda Španije, koja je kolektivno zaustavila sve ono što je Francuska pokušavala - zaključio je Ibrahimović.