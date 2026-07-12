Stara izreka u fudbalu da se „igra dok sudija ne svira kraj“ može ovih dana se izmeni: Igra se dok Merino ne postigne gol! A malo mu treba...

Mikel Merino

Drugi uzastopni meč nokaut-faze Mundijala, za koji ovde imate sve na jednom mestu, obeležio je reprezentativac Španije. Portugalu je presudio u 90+1. minutu za 1:0, a ušao je u 85, dok je za pobedu 2:1 protiv Belgije pogodio u 88. - ušao je u 86! Dakle, za devet minuta na terenu - zvanična statistika ne računa igru u nadoknadi - vezista „crvene furije“ je postigao dva gola. Šta bi bilo da je više na terenu?

Mikel Merino je odveo evropskog prvaka u polufinale na megdan Francuskoj tako što je iskoristio grešku rezervnog golmana „đavola“ Lamensa i ćušnuo loptu u mrežu.

Mikel Merino

„Španija ima anđela“, „Superheroj Mikel Merino“, piše madridska „Marka“ o 30-godišnjem vezisti Arsenala čije reči su odjeknule poput groma i čule se s obe strane Atlantika.

Luis de la Fuente na ovom Mundijalu koristi Merina kao džokera. Samo protiv Urugvaja je počeo (na terenu 60 minuta), prethodno je u grupi igrao 19 (Zelenortska Ostrva) i 29 minuta (Saudijska Arabija), zatim 19 u šesnaestini finala (Austrija), te pet u narednoj rundi (Portugal) i sad četiri (Belgija).

Španija će 14. jula u Dalasu igrati protiv Francuske, ako Merino uđe pred kraj... Poslednja dva dvoboja, podsećanja radi, dobila je „furija“ - u polufinalu EP 2024. i u Ligi nacija 2025.

Roza Pereira i Fabijan Ruiz

Španiju je u vođstvo doveo Fabijan Ruiz u 30. minutu i taj gol je proslavio sisanjem palca i loptom ispod dresa kao simbol trudnoće supruge Roze Pereire koja je, naravno, bila na tribinama stadiona u Los Anđelesu.

Psihološkinja iz Sevilje se udala za vezistu Pari Sen Žermena prošlog leta. Privatni život drži podalje od svetla svetske javnosti, ali tokom Mundijala to očigledno ne važi.

Havijer Bardem i Penelope Kruz

A među 70.492 gledaoca na stadionu u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa, bilo je i poznatih ličnosti, uključujući španske glumce i supružnike Penelope Kruz i Havijera Bardema, koji nisu hteli da propuste meč reprezentacije svoje zemlje.

Poput Penelope Kruz, u opremi „crvene furije“ je bila i Ines de Ramon (31), partnerka holivudskog superstara Breda Pita (60). I dok je Amerikanac stigao u VIP deo stadiona od sedam milijardi dolara (!) u majici SAD, njegova devojka je ponosno nosila španski sportski top, a lice je ukrasila crveno-žutim prugama.

Bred Pit i Ines de Ramon

De Ramonova, poslovna žena iz Nju Džerzija, ima španske korene, otud ne čudi da je došla na fudbalsku utakmicu u El-Ej.

Penelope Kruz