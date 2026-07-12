Stara izreka u fudbalu da se „igra dok sudija ne svira kraj“ može ovih dana se izmeni: Igra se dok Merino ne postigne gol! A malo mu treba...

Drugi uzastopni meč nokaut-faze Mundijala, za koji ovde imate sve na jednom mestu, obeležio je reprezentativac Španije. Portugalu je presudio u 90+1. minutu za 1:0, a ušao je u 85, dok je za pobedu 2:1 protiv Belgije pogodio u 88. - ušao je u 86! Dakle, za devet minuta na terenu - zvanična statistika ne računa igru u nadoknadi - vezista „crvene furije“ je postigao dva gola. Šta bi bilo da je više na terenu?

Mikel Merino je odveo evropskog prvaka u polufinale na megdan Francuskoj tako što je iskoristio grešku rezervnog golmana „đavola“ Lamensa i ćušnuo loptu u mrežu.

„Španija ima anđela“, „Superheroj Mikel Merino“, piše madridska „Marka“ o 30-godišnjem vezisti Arsenala čije reči su odjeknule poput groma i čule se s obe strane Atlantika.

Luis de la Fuente na ovom Mundijalu koristi Merina kao džokera. Samo protiv Urugvaja je počeo (na terenu 60 minuta), prethodno je u grupi igrao 19 (Zelenortska Ostrva) i 29 minuta (Saudijska Arabija), zatim 19 u šesnaestini finala (Austrija), te pet u narednoj rundi (Portugal) i sad četiri (Belgija).

Španija će 14. jula u Dalasu igrati protiv Francuske, ako Merino uđe pred kraj... Poslednja dva dvoboja, podsećanja radi, dobila je „furija“ - u polufinalu EP 2024. i u Ligi nacija 2025.

Španiju je u vođstvo doveo Fabijan Ruiz u 30. minutu i taj gol je proslavio sisanjem palca i loptom ispod dresa kao simbol trudnoće supruge Roze Pereire koja je, naravno, bila na tribinama stadiona u Los Anđelesu.

Psihološkinja iz Sevilje se udala za vezistu Pari Sen Žermena prošlog leta. Privatni život drži podalje od svetla svetske javnosti, ali tokom Mundijala to očigledno ne važi.

A među 70.492 gledaoca na stadionu u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa, bilo je i poznatih ličnosti, uključujući španske glumce i supružnike Penelope Kruz i Havijera Bardema, koji nisu hteli da propuste meč reprezentacije svoje zemlje.

Poput Penelope Kruz, u opremi „crvene furije“ je bila i Ines de Ramon (31), partnerka holivudskog superstara Breda Pita (60). I dok je Amerikanac stigao u VIP deo stadiona od sedam milijardi dolara (!) u majici SAD, njegova devojka je ponosno nosila španski sportski top, a lice je ukrasila crveno-žutim prugama.

De Ramonova, poslovna žena iz Nju Džerzija, ima španske korene, otud ne čudi da je došla na fudbalsku utakmicu u El-Ej.