Još jednom se tesno provukla fudbalska reprezentacija Argentine na Svetskom prvenstvu. Ovog puta je Švajcarska bila preko puta, a Gaučosi su izvojevali plasman u polufinale Mundijala tek posle produžetaka - 3:1.

Sam početak je davao naznake da će se Argentina prošetati do Engleske, Mekalister je na asistenciju Mesija već u 10. minutu zatresao mrežu. Ipak, Endoj je pogodio u 67. minutu, pa je meč otišao u dodatnih pola sata. Uspeo je Hulijan Alvarez da pogodi za ponovno vođstvo svetskog šampiona, dok je konačan ishod postavio Lautaro Martinez na samom kraju utakmice.

Jedan detelj kruži internetom - prema navodina ESPN-a Lionel Mesi se u jednom trenutku obratio glavnom sudiji, inače Portugalcu Žoau Pinjeru uz reči:

- Molim Vas, obraćajte mi se kako treba. Nemojte da me ne poštujete - ja se Vama obraćam sa poštovanjem - govorio mu je Lionel Mesi tokom utakmice.