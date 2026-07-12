Fudbaleri Argentine i Švajcarske igraju poslednju utakmicu četvrtfinala Svetskog prvenstva u Kanzas Sitiju.

Kapiten Švajcaraca Granit Džaka ponovo je u centru pažnje, baš kao i novinar sa tzv. Kosova Arlind Sadiku.

On je na svom Instagram nalogu objavio video tokom intoniranja himne Švajcarske, a usnimio i zastavu nepriznate države na teritoriji južne srpske pokrajine. Još jedna u nizu provokacija novinara kojem tu nije mesto.

- Albanci sa velikom zastavom Kosova. Granit Džaka tokom intoniranja himne - objavio je Arlind Sadiku.