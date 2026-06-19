Nakon što je prevario Nikolu Vasilja, Džaka je proslavio svoj gol za Švajcarsku, ali na pomalo neobičan način i mnogima nije bilo jasno šta je to signalizirao kapiten reprezentacije.

Prema pisanju medija iz Švajcarske, Džaka je zapravo odgovorio kritičarima pokazujući da "mnogo pričaju". Uprkos tome što je lider ove reprezentacije, Džaka i dalje obraća veliku pažnju šta se piše o njemu - i samom državnom timu u medijima - tako da je imao poruku za one koji su kritikovali njega i njegove saigrače posle prve loše utakmice na turniru protiv Katara.

Džaka je prestao da slavi golove na "nama dobro poznat način", baš zbog kritika iz Švajcarske. Kada je protiv Srbije na Svetskom prvenstvu u Rusiji postigao gol za 1:1, Granit Džaka je potom pokazao simbol "albanskog orla" što je diglo ozbiljne tenzije u reprezentaciji.