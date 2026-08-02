UFC Fight Night u Beogradu ušao je u istoriju najveće svetske MMA organizacije pošto su na događaju u beogradskoj Areni oborena dva rekorda.

Tokom večeri održano je ukupno 14 borbi, a čak 12 završeno je pre isteka predviđenog vremena, što predstavlja novi rekord UFC organizacije po broju mečeva okončanih prekidom na jednom događaju.

Uz to, postavljen je još jedan istorijski rezultat – čak deset borbi završeno je već u prvoj rundi, što se takođe nikada ranije nije dogodilo na jednom UFC događaju.

Do pobeda u uvodnoj rundi stigli su: Stefani Lucijano, Jovan Leka, Nina Milošević, Mateuš Rebecki, Majkl Oliveira, Noa Ginjon, Gilbert Urbina, Robert Valentin, Navaho Stirling i Uroš Medić.

U drugoj rundi slavili su Tofik Musajev i Bogdan Grad, dok su jedino dueli Borislava Nikolića i Aleksandra Rakića završeni odlukama sudija.