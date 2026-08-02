Hrvatski mediji pisali su o UFC spektaklu u Beogradu, a jedan srpski borac našao se na njihovom udaru.

Borislav Nikolić je u "kavez" ušao uz pesmu "Sini jarko sunce sa Kosova", što je zasmetalo Hrvatima.

- Ovaj veoma talentovani borac (Borislav Nikolić) zasluženo je dobio mesto u UFC programu, ali mislimo da je UFC ipak morao da proveri njegovu prošlost. Ovo je momak koji je već uvredio mnoge hrvatske sportske ljubitelje nekim netačnim komentarima, ali ono što je uradio na ovom događaju jednostavno nije smelo da prođe bez reakcije UFC-a - piše "Gol.dnevnik".

U tekstu je detaljno objašnjeno zašto su komšije ljute zbog izbora Nikolićeve pesme.

- Naime, Nikolić je u kavez ušao uz pesmu 'Sini jarko sunce sa Kosova' u izvođenju Danice Crnogorčević. Iako je ovo pesma koja pre svega govori o srpskoj ideji na Kosovu, možemo reći da je najskandalozniji deo onaj u kojem se pominju dva hrvatska grada. 'Iz Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja... Sa Avale, Lovćena i Šare, Srbija zove, ustani, Lazare', glasi najkontroverzniji deo te pesme - dodaje se u tekstu.

Na istom sajtu zaključili su da je dopuštanje emitovanja pesme Danice Crnogorčević bilo sramotno i skandalozno.

- Ukratko, UFC je emitovao pesmu koja promoviše velikosrpsku ideologiju i pred milionima gledalaca polaže pravo na dva hrvatska grada koja su pretrpela veliku štetu i žrtve u Domovinskom ratu. Ukratko, sramotno i skandalozno - zaključuje se u tekstu.