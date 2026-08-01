Završen je UFC spektakl koji se održao u Beogradskoj areni.

U glavnom događaju večeri, Uroš Medić pobedio je Amerikanca Danijela Rodrigeza neverovatnim nokautom za samo 29 sekundi!

Izašao je najbolji srpski borac u oktagon uz čuvenu pesmu "Vidovdan". Publika ga je pozdravila gromoglasnim aplauzima i videlo se koliko je motivisan da slavi pred domaćom publikom. Obećao je da će završiti borbu u prvoj rundi i to je ispunio.

Odmah je napao Rodrigeza, i već nakon dvadesetak sekundi levim krošeom uspeo da ga pošalje na pod oktagona. Potom je usledio udarac u telo, pa onda serija udaraca u glavu. Sudija je odmah prekinuo meč, i Medić je tako došao do 14. UFC pobede u karijeri, odnosno do učinka 14-4. Na drugoj strani, Rodrigezu je ovo šesti UFC poraz, a Amerikanac ima i 20 pobeda.

Bilo je emocija, bilo je i suza, baklji na tribinama kada je Uroš Medić u pitanju, a publika je počela da skandira njegovo ime i prezime u skikama koje će obići celu planetu. Nekoliko puta je istakao da je veoma srećan što se najzad vratio u Srbiju, a na kraju je poručio i da će nastaviti da "kuva" po UFC-u, i da ne namerava da se zaustavi.

Prethodno smo gledali pregršt spektakularnih borbi, a sve to ste mogli da ispratite u našem LIVE blogu.

Ovom borbom je završen UFC spektakl!

21:35 - Prve reči Uroša Medića.

- Dobro veče Beograde, dobro veče Srbijo! - rekao je Medić, pa je dodao:

- Hvala vam! Ovo su naporne dve sedmice, nisam mogao da se osećam kao da sam kući, ali evo sada zaista, hvala vam zaista! Bile su ovo teške sedmice od kako sam stigao, iako sam bio kod kuće. Sada kada sam obavio ovaj posao, samo hoću da plačem, samo hoću da plačem. Nedostajala mi je kuća toliko, devet godina je puno. Otišao sam kao student, imao samo 22 godine, imao san, i pogledajte gde me je doveo. Hoću da posvetim ovu pobedu samo jednom Gospodu Bogu Isusu Hristu. On je bio moj glas godinama dok sam bio van kuće. Imam toliko reči, ne znam da li imamo dovoljno vremena. Sa tim što smo rekli, sada ću da "skuvam" ostatak divizije. Sa vama pored mene, donećemo pojas u Srbiju!

Najviše prikada ikada je viđeno večeras u Beogradu ikada.

- Ima momaka, poput Karlosa Barteza, ali mislim da bi to bila borba. Tražio sam Leona Edvardsa, ako izađe iz rupe, hoću da budem sledeći koji će ga prebiti - dodao je Medić, pa završio na srpskom:

- Volim vas ljudi, izvinite, ne znam šta više da vam kažem, volim vas, uživajte!

21:34 - Poptuna ludnica u Beogradskoj areni. Svi skandiraju Mediću.

21:27 - Au,šta se ovo desilo!? Sevnula je Medićeva levica, Rodrigez je nokautiran za samo 29 sekundi! Arena skandira Srbinu!

21:25 - Cela Arena je na nogama. Borba počinje!

21:19 - Medić je izašao u oktagon uz čuvenu pesmu "Vidovdan":

21:10 - Posle pauze ide borba večeri, Uroš Medić - Danijel Rodrigez!

21:01 - Spektakularna pobeda Stirlinga. Bukvalno je onesvestio Blahovića direktnim udarcem, krenuo je posle da ga nemilice udara dok je Poljak bio na zemlji. Ali Blahovič je nekako odolevao, nastavljao je Stirling tu da dominira i prekinuo je sudija borbu, potpuno je krvav Jan Blahovič.

20:56 - Sledi co-main event. Boriće se Jan Blahovič i Navaho Stirling.

20:50 - Prve reči Rakića posle pobede:

- Da vas čujem Beogradeeeee? Čoveče, svi treba da osete ovakvu sreću jednom u životu. Ali ne mogu svi da je osete. Hvala Bogu, Isusu Hristu, slava Bogu za sve. Veoma sam srećan zbog pobede, dugo sam se spremao, bilo mi je teško posle četiri poraza, borio sam se za svoj posao ovde. Znao sam da sa ovom publikom ovde ne mogu da izgubim - rekao je Rakić, pa dodao:

- Ja sam dugo u UFC-u, uvek kažem "da" svima, svi koji prate moju karijeru, znaju da sam se borio sa najboljima. Ovo je novo poglavlje za mene. Beograde, ajmo, moramo da im pokažemo zašto smo najluđi navijači. Ja ću reći Aleksandar, a vi Rakić! Živela Srbija, slava Bogu!

20:45 - Rakić je pobedio! Velika borba se odvijala i u trećoj rundi. Čekala se odluka sudija koje su ocenile ovu borbu sa 30-27 za Srbina. Jednoglasno!

20:35 - Biće i treća runda. Požalio se Tibura da ga je Rakić udario prstom u oko kod sudije, ali se borba nakon toga nastavila na početku druge runde. Oprezni su bili i jedan i drugi i nekako deluje sve oprezniji kako je vreme odmicalo.

Pokušao je nogom potom Poljak da udari u glavu Rakića, uspeo je to nekako da izbegne Aleksandar. Opasan je bio i Poljak sredinom druge runde, a Rakić je vratio desnim direktom. U drugoj rundi su po značajnim udarcima izjednačeni - 14:14.

20:29 - Odlična prva runda za Rakića. Srbin je od starta krenuo sa interesantnom taktikom i napao Tiburu lou kikovima. Išao je napred i držao kontrolu i distancu. Na trenutak je zabrinuo držanjem niskog garda što u teškoj kategoriji može biti skupo ali brzo se vratio na staro i pametno pogađao prednje direkte pa je publiku na noge digao nožnim udarcem u glavu Tibure. Odbranio je i rušenje i gotovo sigurno dobio prvu rundu.

20:23 - Snažne ovacije za Aleksandra Rakića koji će se boriti sa Poljakom Marčinom Tiburom.

20:01 - Nažalost, poražen je i Duško Todorović. Bolje je Valentin ušao u borbu i odmah oborio Duška na pod. Uspeo je srpski borac da se odbrani i potom stavi protivnika u neobičan položaj. Tokom prve runde se vodila borba na podu. Na kraju je uspeo ponovo Valentin da dovede Todorovića u položaj za giljotinu i to je poraz za srpskog borca.

19:55 - Krenula je borba Duška Todorovića i Roberta Valentina.

19:39 - Novi šok. Čepo je poražen. Obojica su krenuli na sve ili ništa, Vlasto je delovao moćno, a onda je Urbina uspeo da ga direktno udari u glavu i da ga obori na zemlju. Usledio je niz udaraca Urbine. Sudija je posle 40 sekundi rešio da prekine ovu borbu, pošto je bilo jasno da Čepo ne može da se vrati iz pozicije. Ponovo je publika utihnula, a svesrdno je bodrila Vlasta Čepu i skandirala je njegovo ime od početka do kraja.

19:35 - Sada će se boriti Vlasto Čepo i Gilbert Urina.

19:17 - Neverovatno... Janičić je povredio nogu i ekspresno izgubio. Miloš je započeo prednjim direktom, a potom je krenuo i nogama da udara protivnika iz Francuske. Nakon toga je Crnogorac povredio nogu, nije mogao da se osloni na nju uopšte i pao je na pod. Nakon toga se branio od Francuza, ali nije uspeo. Sudija je nakon malo više od minuta prekinuo borbu. Nije mogao sam da izađe iz oktagona, pa je u pomoć uskočila i medicinska ekipa.

19:15 - Počinje borba Miloša Janičića i Noe Ginjona.

19:10 - Došlo je vreme za glavne borbe u Areni.

18:52 - Pobeda Musajeva koja se nije očekivala. Bio je Tofik autsajder pred ovu borbu, ali je uspeo da slavi. Sudija je prekinuo borbu u drugoj rundi.

18:35 - Za nekoliko minuta kreće i poslednja borba uvodnog dela između Ludovita Klajna i Tofika Musajeva.

18:28 - Ovako izgleda atmosfera:

18:26 - Ovo je baš bilo brzo. Oliveira je prosto uništio protivnika. Nikakve neizvesnosti nije bilo.

18:21 - Sada je na redu borba Oban Eliot-Majkl Oliveira.

18:13 - Nikolić je posle neverovatne borbe pobedio. Sudije su proglasile vu pobedu sa 29-27 za srpskog borca! Zadavao je Nikolić strašne udarce rivalu, bilo je jasno da će slaviti, samo se čekala odluka sudija.

18:05 - Vratio se Nikolić u drugoj rundi. Uz nekoliko dobrih direkta uspeo da preuzme kontrolu. Aperkatima i krošeima je uspeo i da raskrvari rivala, a onda je nakon dva i po minuta krenuo da udara Rusa, koji je opet uspeo da pobegne od niza neverovatnih udaraca Srbina! Sledi treća runda.

17:59 - Gotova je prva runda. Neoprezno je Nikolić ušao u ovu borbu i pretrpeo nekoliko bolnih udaraca. Ipak, uspeo je da izdrži, pa nas čeka druga runda.

17:51 - Sledeći je Borislav Nikolić, a njegov rival je Rus Mark Vologdin.

17:45 - Bogdan Grad oduševio Arenu:

- Idemo Srbijaaaaaaaa! Šta ima brate, volim te! Majk, ponosan sam što sam ovde, hvala za lepe reči, osećam se sjajno, osećam se neverovatno - rekao je Bogdan Grad posle pobede i dodao:

- Mislim da može da se žali sudijama, ja to nisam osetio, ali sudija je bio tu. Sudije su profesionalci ovde.

17:41 - Poraz Albanca! Nekako je Buzukja preživeo Bogdanove napade u prvoj rundi. Izgubio je tokom ove runde dosta snage Bogdan Grad, što se moglo videti i po načinu na koji je pristupao nastavku borbe. Bio je daleko oprezniji Austrijanac koji je rumunskog porekla, a Albanac je krenuo da udara Grada sve jače i jače. Grad je opet uspeo nakon toga da obori Albanca i da pokuša da ga udavi. Nije imao mnogo prostora, ali je to uspeo da uradi i dođe do pobede.

17:24 - Novi spektakl. Sada se bori Albanac Denis Buzukja koji je u petak pokazao dvoglavog orla na merenju. Ušao je sada u Arenu sa albanskom zastavom i publika ga je burno dočekala. Sa druge strane, njegov protivnik Bogdan Grad je dobio ogromne ovacije.

17:13 - Mateuš Rebecki je pobedio Kajla Prepoleka u prvoj borbi stranaca.

17:10 - Boban Marjanović je stigao u Beogradsku arenu.

16:50 - Bravo! Nina je pobedila! Pažljivo su i jedna i druga ušle u borbu i početak je bio dosta ujednačen. Nakon otprilike tri i po minuta borbe je Miloševićeva uspela da udari protivnicu u telo. Zatim je krenula da je tuče, Amerikanka se oduprla, ali je onda usledio još jedan direktan udarac u jetru i to je bilo to.

16:43 - Sledeće su Nina Milošević i Hejli Kovan.

16:33 - Kakav potez Jovana Leke koji je nokautirao Popeka!

Levi udarac nogom pravo u stomak, odnosno, jetru Nemca. Nakon toga je Popek bio gotov. To je izazvalo erupciju oduševljenja u Areni.

16:24 - Sada je na redu borba u kojoj će se sastati naš predstavnik Jovan Leko i Nemac Aleksandar Popek.

16:12 - Šteta, Marina je poražena. Odlično je Srpkinja započela borbui zadala protivnici nekoliko diretknih udaraca u predelu glave. Ipak, Brazilka je uzvratila na gotovo identičan način. Nije Marina Spasić uspela da zbaci Stefani sa leđa, pa je ona uspela da dođe u poziciju da završi ovu borbu i da ostvari pobedu. Brazilka je znala to burno da proslavi, a naša predstavnica je u međuvremenu zaplakala.

16:08 - Marina Spasić i Stefani Lucijano su u oktagonu.

15:40 - Raspored svih borbi na UFC:

Uvodni deo

Marina Spasić - Stefani Lucijano

Jovan Leka - Aleksander Popek

Nina Milošević - Hejli Kovan

Mateuš Rebecki - Kajl Prepolik

Denis Buzukja - Bogdan Grad

Mark Vologdin - Borislav Nikolić

Oban Eliot - Majkl Oliveira

Ludovit Klajn - Tofik Musajev

Glavni deo

Miloš Janičić - Noa Ginjon

Vlasto Čepo - Gilbert Urbina

Duško Todorović - Robert Valentin

Aleksandar Rakić - Marćin Tibura

Jan Blahovič - Navaho Stirling (co-main event)

Uroš Medić - Danijel Rodrigez (main event)

15:30 - Borbe počinju u 16 časova, a evo gde ih možete gledati.

15:25 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen UFC Fight Night priredbi koja se po prvi put održava u Beogradu. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beogradske arene.