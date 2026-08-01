Aleksandar Rakić je ostvario veliku pobedu na UFC spektaklu u Beogradu. Srpski borac je posle tri runde savladao Poljaka Marčina Tibura.

Odličnu prvu rundu je imao Rakić. Srbin je od starta krenuo sa interesantnom taktikom i napao Tiburu lou kikovima. Išao je napred i držao kontrolu i distancu. Na trenutak je zabrinuo držanjem niskog garda što u teškoj kategoriji može biti skupo ali brzo se vratio na staro i pametno pogađao prednje direkte pa je publiku na noge digao nožnim udarcem u glavu Tibure. Odbranio je i rušenje i gotovo sigurno dobio prvu rundu.

U drugoj se Tibura požalio da ga je Rakić udario prstom u oko kod sudije, ali se borba nakon toga nastavila na početku druge runde. Oprezni su bili i jedan i drugi i nekako sve oprezniji kako je vreme odmicalo.

Pokušao je nogom potom Poljak da udari u glavu Rakića, uspeo je to nekako da izbegne Aleksandar. Opasan je bio i Poljak sredinom druge runde, a Rakić je vratio desnim direktom. U drugoj rundi su po značajnim udarcima izjednačeni - 14:14.

Borba je sve vreme bila u klinču uz žicu i udarac ramenom nije mogao da prođe… Po izlasku iz klinča su razmenili udarce i Rakić je opomenut zbog hvatanja žice.

Nakon svega je odluka sudija bila jednoglasna i pobeda je pripala srpskom borcu.