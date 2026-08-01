Neće Miloš Janičić po dobrom pamtiti debi na UFC. Crnogorski borac je u Beogradskoj areni poražen od Francuza Noe Ginjona.

Izašao je pun samopouzdanja, ali je doživeo veliki peh. Posle jednog "kicka", njemu je stradao zglob na levoj nozi. Gunjon ga je tu izblokirao laktom, a onda je Janičić morao da stane.

Nije mogao da se osloni na nogu, to je Noa Gunjon iskoristio i rutinski je završio ovu borbu.

Nedugo zatim se Janičić oglasio na svom Instagramu.

- Povreda noge na prvom kiku. Žao mi je sto nisam stigao da pokazem ništa. Poraz je poraz, ide tuzna priča - rekao je Miloš Janičić.