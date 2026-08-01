Glavni deo UFC priredbe u Beogradskoj areni nije dobro počeo. Najpre se povredio Miloš Janičić i zgubio od Noe Ginjona, a poraz je doživeo i Vlasto Čepo.

Novosađanin koji se bori pod zastavom Slovačke, ušao je u Arenu uz pesmu "Đurđevdan", ali mu to nije pomoglo.

Ušao je Čepo u meč bez ikakve taktike, kao u kafansku tuču i nekoliko puta je opasno udario rivala, ali je Teksašanin Urbina to preživeo i onda jednim udarcem "patosirao" Čepa.

Sudija je posle 40 sekundi rešio da prekine ovu borbu, pošto je bilo jasno da Čepo ne može da se vrati iz pozicije.