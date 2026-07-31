Postigao je nedavno Dimitrije Šarić prvenac u dresu Crvene zvezde protiv vicešampiona Srbije ekipe Vojvodine i pokazao da su svetli dani pred njih.

Ipak, crveno-beli su odlučili da mladog ofanzivca pošalju na pozajmicu u redove Grafičara gde će igrati na dvojnoj registraciji, piše "Meridiansport".

Šarić je za seniorski tim Zvezde odigrao sedam utakmica, a prošle sezone je zablistao u Ligi šampiona za mlade.

Prvi meč očekuje ga u nedelju od 19 časova kada Grafičar gostuje Napretku u Kruševcu.