Dan nakon prolaska u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, stiže i jedna transfer vest iz Ljutice Bogdana.

Kako je potvrđeno "Mozzartsportu", mladi Luka Zarić pojačao je redove OFK Beograda. Ofanzivac će narednu godinu provesti na pozajmici na Karaburmi gde će pokušati da se dokaže Dejanu Stankoviću i zasluži kartu za povratak nazad.

Zarić je dete Zvezde, a igrao je i na pozajmici u mlađim selekcijama Grafičara. Već dve godine je član prvog tima, a uspeo je da zabeleži čak 24 utakmice za prvi tim, doduše uglavnom "na kašičicu". Postigao je i jedan gol uz jednu asistenciju.