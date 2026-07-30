Kako prenosi lokalni portal 3K iz Novog Pazara, novi igrač Novog Pazara će biti Stefan Ristovski.

On je, kao i Adem Ljajić, prošlu sezonu igrao za Sarajevo i obojica bi trebali da budu pojačanja kluba sa Jošanice.

Hrvatskoj je nastupao za Rijeku, ali je najdublji trag ostavio u Dinamu iz Zagreba, gde je godinama bio jedan od nosilaca igre i nosio kapitensku traku.

Tokom karijere nastupao je i za Parmu, Krotone, Frosinone, Latinu i Sporting iz Lisabona, uz 81 nastup za reprezentaciju Severne Makedonije.