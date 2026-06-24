Samo pet dana nakon što je ozvaničen povratak Fejsala Mulića u rodni grad, Pazarci su angažovali još jedno atraktivno pojačanje i tako nastavili dugogodišnji niz dovođenja zvučnih imena.

Dres Novog Pazara zadužio je Aleksandar Miljković.

Prekaljeni defanzivac, vlasnik četiri titule šampiona Srbije i dva nacionalna Kupa, vratio se u domaći fudbal i stigao na stadion kraj Jošanice.

Svojevremeno mladi reprezentativac Srbije najdublji trag ostavio je u redovima Partizana, za koji je odigrao 146 utakmica u dva mandata i podigao šest trofeja.