Kako piše italijanski list "Republika" Crvena zvezda je završila prvo pojačanje za novu sezonu. Na Mali Kalemegdan stiže dosadašnji igrač Virtusa iz Bolonje Alesandro Pajola.

Kako glavni faktor navodi se Miloš Teodosić, odnosno njegovi bliski odnosi sa igračem koji je još ranije najavljivan kao pojačanje crveno-belih.

Pajola je bio kapiten Virtusa i 11 godina igrao u Bolonji.

Prošle sezone u Evroligi nije briljirao pa je sezonu završio sa četiri poena i četiri asistencije po meču. Ipak, glavna karakteristika mu je odbrana što bi dobro došlo Zvezdi u ovom trenutku.