Bivši fudbaler Olimpijakosa, Levadijakosa i Sporting Hihona, Takis Gonijas preminuo je u 54. godini.

Nekadašnji reprezentativac Grčke tokom igračke karijere nastupao je za Levadijakos, Olimpijakos iz Pireja, Iraklis iz Soluna, Sporting Hihon, Paniliakos, Panionios, ponovo Iraklis, zatim još jednom Olimpijakos, kao i italijanske klubove Mesina i Krotone. Upisao je i dva nastupa za reprezentaciju Grčke, uz jedan postignut gol.

Po završetku igračke karijere započeo je trenerski posao. Vodio je Glifadu, Episkopi, Kaliteu, Ergotelis, egipatski Vadi Deglu, kao i Piramids, gde je imao dva mandata. Poznat je po insistiranju na velikom posedu lopte i napadačkom fudbalu, zbog čega su ga mnogi nazivali „grčkim Gvardiolom“.