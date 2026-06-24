Kako se približavaju poslednje utakmice po grupama, sve je više kombinacija koje otvaraju zanimljive kalkulacije oko plasmana u nokaut-fazu.

Svetsko prvenstvo 2026. prvo je izdanje turnira sa čak 48 reprezentacija.

Ekipe su raspoređene u 12 grupa, a zbog proširenog formata čak 32 reprezentacije nastavljaju takmičenje u nokaut fazi.

Takav sistem znatno je zakomplikovao borbu za prolazak dalje, a dodatnu neizvesnost donela je i odluka FIFA da u slučaju jednakog broja bodova prednost daje međusobnom odnosu, a ne gol-razlici.

Posebnu pažnju privlači dvoboj Austrije i Alžira. Obe reprezentacije u poslednje kolo ulaze s po tri boda, a njihov susret biće poslednja utakmica kompletne grupne faze turnira.

Upravo zbog toga obe ekipe pre početka utakmice znaće tačno kakav im rezultat treba za prolazak među 32 najbolje reprezentacije. Postoji mogućnost da bi remi odgovarao obema stranama, pri čemu bi Austrija prošla kao drugoplasirana, a Alžir kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Ali, moguće je i da će već pre početka utakmice biti jasno kako bi čak i poražena ekipa osigurala mesto u nokaut-fazi zahvaljujući poretku trećeplasiranih.

U tom slučaju otvara se pitanje isplati li se više završiti na drugom ili trećem mestu.

Naime, druga pozicija u grupi vrlo verovatno vodi na pobednika Grupe H, gde je glavni kandidat za prvo mesto moćna Španija, jedan od najvećih favorita za titulu.

S druge strane, trećeplasirana reprezentacija mogla bi dobiti znatno povoljnijeg protivnika iz grupa D, B, G, K ili L.

Kako sada stoje stvari, Alžir bi mogao na megdan domaćinu SAD, koji iako impresivan u prva dva kola, svakako nije tim koji bi izbegli pre Španije.

Ipak, novi format takmičenja ponovno je otvorio prostor za neobične matematičke kombinacije.

Iako je teško zamisliti da će neka reprezentacija svesno birati poraz, završnica grupne faze pokazuje da put do uspeha na Svetskom prvenstvu ponekad nije tako jednostavan kao što se na prvi pogled čini.

Alžir i Austrija sastaju se u nedelju od četiri časa ujutru po našem vremenu.