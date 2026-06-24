Nekada velika nada Partizana Marko Milovanović (22) otišao je iz Humske na leto 2022. godine kao 18-godišnjak u špansku Almeriju za 3.500.000 evra.

Nije se preterano naigrao u ovom klubu, pa je sreću potražio u portugalskoj Alverki gde iza sebe ima sjajnu sezonu. Postigao je 10 golova i namestio dva na 32 utakmice za klub iz najjačeg ranga Portugala što nije promaklo ni većim klubovima.

Njega čeka povratak u Almeriju, ali se verovatno neće zadržavati dugo u ovom gradu. Kako piše "Portsmut Njuz", njega želi član Čempionšipa ekipa Portsmuta, a cena je 5.000.000 evra.

Ukoliko zaista pređe u Englesku biće drugi srpski napadač u ligi, pored Mihaila Ivanovića u Milvolu.