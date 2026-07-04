Partizan će zaraditi od velikog transfera Marka Milovanovića. Srpski napadač je na pragu prelaska iz Almerije u Portsmut, a posao je, prema informacijama Fabricija Romana, dogovoren za 6.000.000 evra, uz dodatnih 15 odsto od naredne prodaje.

Milovanović je tako pred velikim korakom u karijeri, pošto bi trebalo da se preseli u engleski Čempionšip i obuče dres Portsmuta. Almerija je prihvatila ponudu, posao je praktično zaključen, a španski klub će od transfera inkasirati ozbiljan novac.

Posebno važna vest stiže i za Partizan, koji će imati finansijsku korist od ovog posla. Crno-beli su prilikom prodaje Milovanovića Almeriji dogovorili 10 odsto od naredne prodaje, što znači da će im od transfera vrednog 6.000.000 evra pripasti 600.000 evra. U pitanju je najveći posao Portsmuta još od 2010. godine.

Za Partizan je to značajan prihod bez novog ulaganja, posebno u trenutku kada klub pokušava da stabilizuje finansije i paralelno formira tim za narednu sezonu. Milovanović je ponikao u Humskoj, odakle je 2022. godine otišao u Almeriju, a sada njegov novi transfer donosi dodatni novac bivšem klubu.