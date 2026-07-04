Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je danas u trećem kolu pobedio Amerikanca Markosa Girona rezultatom 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

Meč je trajao dva sata i 35 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Giron 92. na ATP listi.

Nemački teniser je bez većih problema došao do pobede za plasman narednu rundu grend slema u Londonu.

Zverev će u osmini finala Vimbldona igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke, koji je savladao Španca Haumea Munara sa 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.

Italijanski teniser Flavio Koboli prošao je u osminu finala nakon što je pobedio Rusa Karena Hačanova rezultatom 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

Koboli će u osmini finala igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora.