U borbi za finale čeka ga najveće iznenađenje turnira, Britanac Artur Feri, koji će imati ogromnu podršku domaće publike na Centralnom terenu.

"Naravno da znam da će 99 odsto ljudi navijati za njega. Ali ja volim takvu atmosferu. Volim kada je energija na stadionu velika. Publika na Vimbldonu je glasna i strastvena, ali je uvek fer. Radujem se tom izazovu", rekao je Nemac.

Zverev je rekao da je Ferija prvi put ozbiljnije gledao još na Australijan openu.

"Tada sam već bio impresioniran. Ima veoma čistu tehniku i odlične udarce sa osnovne linije. Možda jeste malo iznenađenje što je stigao do polufinala, ali potpuno je zaslužio. Način na koji se borio i vraćao u pojedinim mečevima je za svako poštovanje. To je sjajna priča."