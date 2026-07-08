Nemački teniser je savladao Tejlora Frica sa 3:0, po setovima 6:4, 6.4, 6:2, posle jednog sata i 57 minuta igre.

Šampion Rolan Garosa je odigrao vrlo dobar meč i rutinski eliminisao Amerikanca, za plasman među četiri najbolja.

U prva dva seta mu je bio dovoljan po jedan brejk, a u trećem je dva puta oduzeo servis protivniku. Dobio je sve svoje servis gemove i potpuno zasluženo prošao u polufinale.

Zverev će se u borbi za finale sastati sa najvećom senzacijom turnira, Britancem Arturom Ferijem, koji je u tri seta bio bolji od Flavija Kobolija.

Drugi polufinalni par čine Novak Đoković i Janik Siner. Oba meča su na programu u petak.