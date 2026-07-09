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VOJVODINA - FERENCVAROŠ 1:1 (1:1)

Vojvodina: Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović, Zukić, Mitrović – Mulahusejnović.

Ferencvaroš: Dibuš – Osvat, Gomez, Remekers, Kadu – Kanihovski, Keita, Čorbu – Zakarijasen, Bamidele, Listeš.

POLUVREME!

45. minut - GOOOOOOL! Zasluženo Vojvodina dolazi do izjednačenja! Gomez je posle gužve u kaznenom prostoru skrenuo loptu u sopstvenu mrežu!

37. minut - Njegoš Petrović u prilici, ali je preslabo šutirao da bi ugrozio gol Mađara.

19. minut - Prva šansa za Vojvodinu preko Ranđelovića. Probao je glavom nekadašnji reprezentativac Srbije, ali pored gola.

9. minut - GOOOOOL! Šok za Vojvodinu! Zakarijasen je pronašao prostor na nekih 20 metara od gola i šutirao. Nije bilo šanse za Rosića!

20.00 - Utakmica je počela!

18.01 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope između novosadske Vojvodine i Ferencvaroša. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa "Karađorđa".