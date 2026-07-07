Prva utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Vojvodine i Ferencvaroša igra se u četvrtak od 20 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.



- Prvi protivnik je jedna velika ekipa, koja zaslužuje respekt i poštovanje. Reč je o klubu koji je osvojio više od 60 trofeja i godinama igra u evropskim takmičenjima. Dobro su organizovani i iskusni, ali smo ih analizirali i znamo šta možemo - rekao je Tanjga na konferenciji za medije.



On je istakao da je njegova ekipa dobro odradila pripreme i da je spremna za izazov koji je očekuje.

- Prošli smo pripreme na Zlatiboru i u Austriji, zdravi smo i dobro smo radili. Ovo nam je prva zvanična utakmica u sezoni, ali nas to niko ne pita. Imamo meč koji nam mnogo znači i u njega ćemo ući sa najvećim mogućim ciljem, željom i fokusom - izjavio je Tanjga.



Kapiten Vojvodine Dejan Zukić naveo je da je ekipa spremna za evropski izazov.

- Mislim da smo spremni. Možda ne sto odsto, nego 99 odsto, ali to se neće osetiti na terenu, jer znamo šta nam donosi ova utakmica i šta nas čeka svih 90 minuta - rekao je Zukić.



On je pozvao navijače da u što većem broju podrže Vojvodinu na stadionu "Karađorđe".

- Pozivam navijače da dođu u što većem broju i da nam budu 12. igrač. Svi ćemo dati 110 odsto svojih mogućnosti i verujem da ćemo se zajedno radovati posle dve utakmice - poručio je Zukić.

Revanš meč je na programu 16. jula u Budimpešti.