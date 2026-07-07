Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Milana, Marko Lazetić, nalazi se pred potpisom za novi klub.

Iako je postojala mogućnost da se vrati u Srbiju i zaigra za Čukarički, to se neće desiti.

Kako piše ostrvski "Dejli Rekord", njegova naredna destinacija biće Jermenije, odnosno ekipa Noe.

Klub koji se prethodnih godina isprofilisao kao učesnik evropskih takmičenja će uskoro predstaviti srpskog napadača.

Centarfor koji je prošao Zvezdinu školu je iz Ljutice Bogdana otišao uz veliku pompu na San Siro i crveno-belima obezbedio priliv od skoro 5.000.000 evra. Ipak, u Milanu se Lazetić nije snašao, a željeni efekat nisu donele ni selidbe u Altah, Fortunu Sitard, TSC i na kraju Aberdin.