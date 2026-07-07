Selektor "orlića" Stevan Mijović napravio je sa selekcijom Srbije sjajne rezultate poslednje dve godine.

Prošle sezone je osvojio zlato na U16 Evropskom prvenstvu, dok su pre nekoliko dana osvojili srebro na U17 Svetskom prvenstvu.

Po dolasku u Srbiju otkriveno mu je da je obio unapređenje od strane KSS. Saopštio mu ga je lično selektor seniora Dušan Alimpijević.

– Imali smo priliku da selektoru ekipe kažemo da će biti u stručnom štabu za avgustovski prozor. Saopštili smo im i da će biti mladih momaka sa tog spiska među seniorima, rekao je Alimpijević.