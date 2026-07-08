Insajder ESPN Brajan Vindhorst govorio je o Lebronu Džejmsu i njegovoj odluci.

Novinar američkog medija poznat po bliskom praćenju karijere „Kralja“ obavestio je javnost o njegovoj navodnoj odluci, iako se 41-godišnji košarkaš još uvek nije oglasio.

-Da, apsolutno zna šta će uraditi – iako nije rekao mnogim ljudima sa kojima je blizak, vibracije pokazuju na Klivlend. Svi koje sam pitao kažu ‘plašimo se da je Klivlend’. Deluje kao da niko nije optimističan zbog toga - rekao je 48-godišnjak iz Akrona u Ohaju.

Najbolji strelac u istoriji NBA lige nedavno je saopštio Los Anđeles Lejkersima da će napustiti ekipu posle osam sezona i trofeja iz 2020. godine. Bilo je spekulacija o tome da je Denver jedan od vodećih kandidata za njegov potpis, međutim deluje kao da je četvorostruki šampion i MVP najbliži povratku kući.

Lebron je dres Kavalirsa nosio u dva navrata – od 2003. do 2010. i od 2014. do 2018. Matičnom timu doneo je i jedini šampionski prsten 2016. godine, posle epskog preokreta od 1:3 i pobede nad moćnim Golden Stejt voriorsima u dramatičnoj majstorici.