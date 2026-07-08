Holandski fudbaler Dejli Blind potpisao je ugovor sa Ajaksom do 30. juna 2027. godine, saopštio je danas klub iz Amsterdama.

Blind (36) je prethodne tri sezone bio član španske Đirone. On je ponikao Ajaksu, a za klub iz Amsterdama igrao je od 2008. do 2014. godine.

Blind je potom četiri sezone nastupao za Mančester junajted, a u Ajaks se vratio 2018. godine. On je za klub iz Amsterdama igrao do 2023, a zatim je jedno vreme proveo u Bajernu pre nego što je otišao u Đironu.

Za Ajaks je ukupno odigrao 333 utakmice i postigao je 13 golova.

Blind je za reprezentaciju Holandije od 2013. do 2024. godine nastupio na 108 mečeva.