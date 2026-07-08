Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja je apsolutna senzacija Svetskog prvenstva.

On je sjajnim odbranama u prvom meču protiv Špnije došao u centar pažnje, a popularnost mu je toliko skočila da je na svom instagram profilu za samo nekoliko dana skupio neverovatnih 25 miliona pratilaca.

Nije Vozinja tu stao, nastavio je sa sjajnim odbranama, a njegova selekcija je posle produžetaka ispala od branioca titule Argentine.

Sada je pred potpisom karijere u 40. godini. Prema pisanju medija, Inter Majami želi Vozinju. On bi tako posle sezona u Žil Visenteu i AEL Limasolu mogao da zaigra sa najvećim fudbalerom svih vremena Leom Mesijem, i značajnim fudbalskim imenima poput Luisa Suareza, Kazemira i Rodriga De Pola.