Golman Zelenortskih Ostrva, 40-godišnji veteran Vozinja, bio je heroj svoje selekcije u senzacionalnom remiju sa Španijom u prvom meču grupne faze.

On je sa sedam odbrana zavredeo titulu igrača utakmice, nakon koje je emotivno govorio o članovima porodice koji, nažalost, više nisu s njim.

- Plakao sam posle utakmice jer su me, kada sam bio dete, odgajili baka i deka, a oni nisu mogli da budu ovde. Preminuli su pre nekoliko godina – rekao je Vozinja, pa dodao:

- Moja majka takođe nije mogla da dođe zbog problema sa vizom i novca koji smo morali da platimo za nju. Nismo uspeli to da rešimo na vreme.

Vozinja je postao svetska atrakcija jer je za kratko vreme, posle duela s prvakom Evrope, dobio više miliona pratilaca na društvenim mrežama.

- Tako sam ponosan što sam proglašen za igrača utakmice. Za mene je čast da predstavljam zemlju koju volim. Mi smo iz veoma malog mesta, a i naš kvalifikacioni put je bio veoma težak. Danas se naš san ispunio time što smo odmerili snage sa timom kao što je Španija. Veoma sam ponosan na sve ljude koji su bili deo tog procesa. U životu radimo da bismo doživeli ovakve trenutke. Sada imam 40 godina, ali nisam bio profesionalac sve do svoje 25. Ovo je nagrada za čitavo to putovanje - zaključio je.