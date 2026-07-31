Portugalski arbitar Antonio Nobre sudiće u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konfenrecije između fudbalera Partizana i Tobola, saopštila je danas UEFA.

Prva utakmica između Partizana i Tobola igraće se 6. avgusta od 21 sat na stadionu u Humskoj.

Italijan Danijele Kifi sudiće u revanš meču između Partizana i Tobola.

Ekipa iz Kazahstana će 13. avgusta u revanšu dočekati Partizan u Kustanaju.

Žreb za četvrto kolo kvalifikacija za LK održaće se 3. avgusta u Nionu, a Partizan i Tobol se nalaze u povlašćenoj grupi timova.