Jedno od pitanja se odnosilo i na povratak u Partizan, odgovor bi se mogao svideti crno-beloj javnosti.

Pre svega, dotakao se Herceg Novog i Igala, o kojem mu je pričao često pokojni čuveni trener - Duško Vujošević.

- Volim ovde da budem, svako leto provedem određeni period u Crnoj Gori, pa mi je veliko zadovoljstvo što sam ponovo tu. Sećam se svega, ne može to da se zaboravi. Bili su to stvarno jaki basketi i dobri igrači, kazao je slavni košarkaš - rekao je Bogdanović.

Bogdan će naredne sezone nastupati za Hjuston.

- Novi ugovor, novi izazov i nova ekipa. Potpisao sam za Hjuston, zadovoljan sam i videćemo šta ova godina nosi. Nadam se da će mi i ovaj početak priprema ovde doneti sreću. Godine u NBA ligi naučile su me da mora da se radi na svim segmentima igre, ali najvažniji su disciplina i kontinuitet. I dalje se trudim da ostanem maksimalno disciplinovan prema igri, pa ćemo videti dokle će me to dovesti.

Usledilo je pitanje za Partizan:

- Mašta je uvek tu. Ako si jednom bio u Partizanu, uvek si u Partizanu. Dok god si u karijeri, Partizan želi da vrati svoje bivše igrače jer zna koliko su se dali tom klubu. Partizan je posebno mesto, a gde će nas put naneti – videćemo. Sada sam potpisao za Hjuston i moja glava je u potpunosti tamo - izjavio je Bogdanović, pa nastavio:

- Ne mogu da razmišljam o tome šta će biti za dve, tri ili četiri godine. Za ovu sezonu očekujem pre svega da budem zdrav, da napravimo timski uspeh i da dođem u priliku da se borim za NBA prsten. To bi bio ogroman korak napred.