"Zeleni" su objavili da je plejmejker potpisao trogodišnji ugovor.

Panatinaikos je bio uporan u čitavom poslu i uspeo je da privoli 29-godišnjeg Francuza, koji će u Atini zarađivati oko 3,5 miliona evra godišnje.

U Panatinaikosu će se pridružiti sunarodnicima Matijasu Lesoru, Mustafi Falu i Geršonu Jabuseleu, sa kojima je već sarađivao u dresu Francuske.

Francuski bek iza sebe ima odličnu sezonu u Evroligi. U dresu Žalgirisa je u sezoni 2025/26 odigrao 42 utakmice, uz prosek od 16,5 poena, 2,9 skokova i 6,5 asistencija po meču, čime je privukao pažnju brojnih evropskih velikana.

Fransisko je u karijeri igrao za Metropolitan, Pariz, Roan, Manresu, Peristeri, Bajern i Žalgiris.