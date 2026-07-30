Još uvek se ne zna gde će Dušan Vlahović nastaviti karijeru. Srpski napadač je napustio Juventus po isteku ugovora i slobodan je u izboru nove sredine.

U poslednje vreme se najviše priča o Bešiktašu, tiho se spominje Barselona, a sada iz Španije stiže senzacionalna vest.

Prema pisanju španskog “Defensa Centrala”, u trku za potpis Vlahovića uključio se i Real Madrid. Navodi se da legendarni Žoze Murinjo vidi srpskog napadača kao idealno rešenje za vrh napada i da je od uprave zatražio da pokuša da ga dovede.

Murinjo navodno smatra da je ekipi potreban snažan, fizički dominantan centarfor, odnosno klasična “devetka”, a upravo u Vlahoviću vidi igrača koji može da odgovori svim tim zahtevima.

Ukoliko dođe do potpisa, bio bi to jedan od najvećih poslova ovog leta. Vlahović bi se posle epizode u Italiji oprobao u Španiji i obukao bi dres najtrofejnijeg evropskog kluba.