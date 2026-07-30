Fudbaler Partizana, Demba Sek, isključen je sa meča protiv Mačve zbog nasilnog ponašanja i odgurivanja protivničkog igrača rukom u predelu lica.

Crno-beli su se žalili smatrajući da je odluka bila prestroga.

Ipak, to je skupo koštalo ofanzivca crno-belih, koji će morati da propusti dve utakmice.

Uz prvotimca Partizana, kažnjen je i fudbaler Zemuna Novak Petrušić, zbog ozbiljnog prekršaja na meču sa IMT-om.

Fudbaler Mačve, Boris Vraštanović, pauziraće u narednom kolu,. Razlog je sprečavanja obećavajućeg napada protivnika i to kao pretposlednji igrač odbrane.

Odluke su objašnjenje i na sajtu srpske kuće fudbala.

-Disciplinska i eticka komisija FSS podseća sve aktere fudbalskih utakmica, da su odgovarajućim odredbama pravilnika za isključenja igrača koja proisteknu zbog nasilnog ponašanja, odgurivanja ili udaranja protivnika, grube ili pogibeljne igre, minimalno propisane kazne od dve ili četiri utakmice, koje u zavisnosti od konkretnih okolnosti imaju gornju granicu od šest ili čak osam utakmica prinudne pauze.

Isti akt predviđa izricanje sankcije od jedne utakmice neigranja, isključivo u situacijama kada su fudbaleri isključeni zbog dobijanja dva žuta kartona na istoj utakmici (drugi žuti), zbog sprečavanja obećavajuceg napada-start kao pretposlednji igrač odbrane i kod sasvim blagih vidova nesportskog ponasanja, praćenih izrazito olakšavajućim okolnostima po učinioca prekršaja - pojašnjeno je iz Disciplinske i etičke komisije Fudbalskog saveza Srbije.