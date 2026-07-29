Iako na košarkaškom terenu deluje smireno, Nikola Jokić je veliki emotivac, ili kafanskim rečnikom - boem.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice poznat je kao neko ko obožava domaću muziku. Često pobede sa Denverom i reprezentacijom proslavi pevajući neki hit sa ovih prostora.

Pesma koja je neizostavna na Jokićevom repertoaru je "Prokleta je Amerika".

Majk Singer u knjizi "Zašto tako ozbiljno?", otkrio je zašto baš ta pesma posebno pogađa asa Nagetsa.

- U jednoj od retkih prilika kada je tim izašao u provod tokom sezone 2013-2014, Nikola je popio nekoliko pića pre nego što su iz njega pokuljale emocije prema njoj (Nataliji).

Nemanja, Nikolin najbolji drug, razumeo je koliko mu znači njegova prva i jedina devojka.

Jedne noći, on i Nikola su bili u kafani i pili, kada je zasvirala pesma "Prokleta je Amerika". U to vreme samo je Nikola znao da se Natalija sprema za odlazak u SAD. Tužan zbog njenog odlaska i emotivan zbog svega što to podrazumeva, Nikola je bio toliko obeshrabren da je uzeo svoj mobilni i razbio ga o kafanski zid.

Patio je zbog ljubavi. Takođe je čvrsto rešio da joj se pridruži - piše Singer u knjizi o Nikoli Jokiću.

Podsećamo, Nikola i Natalija su na "ludi kamen" stali 2021. godine. Imaju ćerku Ognjenu i sina Ignjata.