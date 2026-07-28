Na korak je od povratka bio Mario Hezonja u NBA ligu, ali se u poslednjem trenutku čitava stvar iskomplikovala.

Naime, problem je Hezonjin ugovor u Real Madridu.

Reprezentativac Hrvatske je još 26. jula postigao dogovor sa Klivlend Kavalirsima oko jednogodišnje saradnje, ali, američki klub i dalje nije zvanično predstavio iskusnog košarkaša kao novo pojačanje.

Kako prenose američki insajderi, problem predstavlja izlazna klauzula u Hezonjinom ugovoru sa Realom. Navodno je rok za odlazak u NBA istekao 20. jula, a u madridskom klubu smatraju da hrvatski košarkaš do tada nije imao konkretan odgovor sa nijednom franšizom, zbog čega nisu spremni da mu daju zeleno svetlo za odlazak.

Do obrta je došlo nekoliko dana kasnije, kada su Kavalirsi ubrzali pregovore nakon što je Lebron Džejms odlučio da karijeru nastavi u Filadelfiji. Upravo tada je Hezonja dogovorio uslove saradnje sa ekipom iz Ohaja.

Prema informacijama NBA insajdera Šamsa Čaranije, dve strane su se usaglasile oko jednogodišnjeg ugovora vrednog 2,8 miliona dolara, odnosno veteranskog minimuma. Sa druge strane, novinar Donatas Urbonas tvrdi da je Hezonja još pre isteka predviđenog roka ispunio sve uslove kako bi aktivirao NBA izlaznu klauzulu, što dodatno komplikuje čitavu situaciju.

Posle šest sezona provedenih u evropskoj košarci, Hezonja je jasno stavio do znanja da mu je povratak u NBA najveći cilj. Poslednje četiri godine nosio je dres Real Madrida, dok je pre toga igrao za Panatinaikos i Uniks.