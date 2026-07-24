Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odlučio je da ovog leta napusti Real Madrid i karijeru nastavi u NBA ligi, a najnovija objava njegovog agenta Miška Ražnatovića dodatno je podgrejala priče o novom klubu hrvatskog košarkaša.

Ražnatović je na društvenim mrežama objavio zagonetnu poruku koja je mnogima bila dovoljna da povežu delove slagalice i zaključe da bi Hezonja mogao da završi u Klivlend Kavalirsima.

- Dubrovačka republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vekovi su prošli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički - napisao je Ražnatović.

Pošto je Hezonja rođen u Dubrovniku, dok se izraz "konjanici" povezuje sa nadimkom Klivlend Kavalirsa, američkog NBA tima, ova objava protumačena je kao najava njegovog narednog angažmana.

Za hrvatskog reprezentativca ovo ne bi bio prvi odlazak u najjaču košarkašku ligu sveta. Hezonja je već imao NBA iskustvo, pošto je od 2015. do 2018. godine nosio dres Orlando Medžika, a potom je igrao i za Njujork Nikse i Portland Trejlblejzerse.