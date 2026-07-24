Lebron Džejms novi je košarkaš Filadelfije, što je udarna sportska vest. NBA as je dobio i posebnu čast od strane države Pensilvanije.

Guverner Pensilvanije i veliki navijač Seventisiksersa proglasio je današnji dan za "Dan Lebrona Džejmsa", povodom dolaska jednog od najboljih košarkaša svih vremena u Filadelfiju.

- Ovlašćenjem koje mi pripada kao guverneru velike Komonvelta Pensilvanije i kao velikom navijaču Siksersa... Proglašavam danas Dan Lebrona Džejmsa. Dobro došao u Grad bratske ljubavi - poručio je guverner putem društvenih mreža.

Džejms će u narednom periodu nositi dres Filadelfija Seventisiksersa, sa kojima je dogovorio dvogodišnji ugovor vredan osam miliona dolara, uz opciju igrača za drugu sezonu.