Prvi reket sveta Janik Siner i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković povukli su se sa mastersa u Montrealu, saopštili su organizatori turnira.

Siner je odluku objasnio željom da sačuva zdravlje posle napornog perioda i odbrane titule na Vimbldonu, gde je u polufinalu savladao upravo Đokovića.

- Posle pažljivog razmatranja svih faktora zajedno sa svojim timom, doneli smo tešku odluku da se povučemo iz Montreala. Nikada nije lako propustiti tako važan turnir, ali verujemo da je ovo ispravna odluka kako bih dao prioritet svom zdravlju - poručio je Siner.

Posle njihovih odustajanja, glavne zvezde turnira biće Aleksandar Zverev i domaći favorit Feliks Ože-Alijasim.

Masters u Montrealu je na programu od 2. do 13. avgusta, a titulu brani Ben Šelton.