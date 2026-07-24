Ana Ivanović je posle mnogo godina odlučila da progovori o odnosu sa Jelenom Janković. Dugo se pričalo o odnosu dve naše proslavljene teniserke, a nekadašnja šampionka Rolan Garosa je sada iskreno govorila o tome.

Ivanovićeva je gostovala u podkastu "(Ne)Uspjeh" prvaka kod Slavena Bilića i priznala da je među njima postojao ozbiljan rivalitet. Na pitanje voditelja kome je tokom karijere bila "crna mačka", Ana je kroz smeh ispalila da su to bile Ruskinja Svetlana Kuznjecova (41) i upravo Jelena Janković.

Međutim, ono što je najviše zanimalo javnost jeste zašto njih dve nikada nisu postale bliske prijateljice. Ana je objasnila da u profesionalnom tenisu, dok si na vrhu, prava prijateljstva gotovo da ne postoje, ali je otkrila i ko je glavni krivac za takvu distancu.

- U tenisu ne postoji previše prijateljstva. Sada imam, neke devojke sa kojima sam igrala su mi sad najbolje drugarice, ali u tom momentu nema previše prijateljstava. Ja mislim da nisu samo krivi igrači, nego i ceo tim, i ceo ekosistem... Ne postoji, da kažem blisko prijateljstvo - iskrena je bila Ana.

Osvrćući se na same igračke dane, Ana je istakla da su njih dve bile sušta suprotnost kako po karakteru, tako i po stilu na terenu.

- Kod nje prosto nije postojala loptica koju nije mogla da stigne i udari - istakla je Ivanovićeva.