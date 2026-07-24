Padel savez Srbije nastavlja da razvija društveno odgovorne inicijative u susret predstojećem FIP Gold Tour, koji će od 24. do 30. avgusta biti održan u Beogradu. Ovogodišnji turnir imaće i humanitarni karakter, jer će Padel savez Srbije pružiti podršku UNICEF-u kroz akciju namenjenu prevremeno rođenim bebama u Srbiji. Sav prihod od prodatih ulaznica za specijalni humanitarni meč biće doniran UNICEF-u za unapređenje neonatalne nege i podršku najmlađim borcima.

- Podrška UNICEF-u predstavlja važan korak za Padel savez Srbije. Želimo da pokažemo da sport nije samo takmičenje, već i prilika da zajedno učinimo nešto dobro za zajednicu. Verujemo da ćemo ovom humanitarnom akcijom motivisati sportiste, navijače i širu javnost da se uključe i podrže one kojima je pomoć najpotrebnija. Solidarnost, briga o deci i promocija zdravih vrednosti deo su onoga što želimo da gradimo kroz razvoj padela u Srbiji. Zato smo doneli odluku da kompletan prihod od prodaje ulaznica bude uplaćen UNICEF-u kako bismo zajedno pomogli prevremeno rodjenoj deci - izjavio je Đorđe Mijailović, predsednik Padel saveza Srbije.

Jelena Kovačević iz UNICEF-a u Srbiji istakla je da UNICEF već decenijama sarađuje sa sportistima i sportskim organizacijama širom sveta kako bi unapredio živote dece.

- Drago nam je što je Padel savez Srbije odlučio da podrži UNICEF i našu misiju unapređenja neonatalne nege. Zahvaljujući partnerima koji stoje uz nas, u poslednje tri godine obezbeđena je zdravstvena nega koja je spasila živote više od 10.000 prevremeno rođenih beba. Verujemo da će podrška Padel saveza Srbije doprineti da još više dece dobije šansu za zdrav početak života i da sa svojim porodicama ode kući - rekla je Jelena Kovačević, predstavnica UNICEF-a Srbija.

U Srbiji se svake godine rodi više od 4.000 prevremeno rođenih beba, a prevremeno rođenje predstavlja vodeći uzrok smrtnosti dece mlađe od pet godina. Ovim humanitarnim angažovanjem Padel savez Srbije želi da pruži doprinos unapređenju uslova za njihovo lečenje i negu, pokazujući da sport može biti snažan pokretač pozitivnih društvenih promena.

Kao jedan od najbrže rastućih sportova u Srbiji, padel okuplja sve veći broj sportista i rekreativaca. Organizacijom humanitarnog meča u okviru FIP Gold Tour-a, Padel savez Srbije želi da spoji vrhunski sport i humanost, pozivajući publiku da svojim prisustvom podrži i razvoj padela i važnu misiju UNICEF-a – pružanje bolje šanse za život prevremeno rođenim bebama