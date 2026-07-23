Japanski biciklista, Tošijaki Fušimi, osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine, preminuo je od posledica teških povreda zadobijenih tokom trke u gradu Macusaka. Imao je 50 godina.

Fušimi se takmičio u disciplini keirin, izuzetno brzoj i fizički zahtevnoj trci koja je nastala upravo u Japanu. U ovoj disciplini kontakt među vozačima nije neuobičajen, a teški padovi dešavaju se relativno često.

Iskusni Japanac, koji je uprkos godinama i dalje aktivno nastupao, doživeo je koban pad nakon sudara više takmičara. Tom prilikom zadobio je prelom vratnog dela kičme i lobanje. Prebačen je u bolnicu, ali je podlegao povredama dan nakon nesreće.

Fušimi je bio jedan od najvećih japanskih biciklista svoje generacije. Profesionalnu karijeru započeo je još 1995. godine, ostvario je čak 619 pobeda i nastupio na ukupno 2.423 trke.

Posebno je potresno što je samo dva dana pre tragedije trijumfovao upravo u Macusaki, gde je slavio impresivnim solo napadom.

Na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine osvojio je srebrnu medalju u ekipnom sprintu na velodromu, čime je ispisao jednu od najsjajnijih stranica japanskog biciklizma.