Savršenu formu, osmeh i pehar u rukama pobednika. Ali iza tog trenutka kriju se meseci discipline, odricanja, iscrpljujućih treninga, stroge ishrane i svakodnevne borbe sa sopstvenim telom i umom.

O svojim iskustvima govore Predrag Peđa Milošević, višestruki prvak države i Balkana, Slaviša Đorđević, prvak Evrope, Valentina Strugarević, juniorska šampionka i seniorska vicešampionka sveta, Ivan Strugarević, višestruki šampion i trener, Vuk Ranković, šampion Evrope u teškoj kategoriji, kao i Karolj Bodza, jedan od najtrofejnijih takmičara sa ovih prostora.

Šesta epizoda serijala „Gvožđe i slava“ otkriva šta se zaista krije iza takmičarske forme. „Iza bine: Meseci muka za minut slave“ donosi priču o ceni uspeha, pokazujući da najveće pobede često nastaju daleko od reflektora, u trenucima kada niko ne gleda.