Angelina Topić je osvojila peto mesto na Dijamantskoj ligi u Londonu. Najbolja srpska atletičarka nije uspela da završi na podijumu u veoma jakoj konkurenciji, a imala je isti rezultat kao i rivalke koje su zauzele treću i četvrtu poziciju - 1.96 metara.

Topić je iz drugog pokušaja preskočila navedenu visinu, a pre toga iz trećeg 1.93, odnosno iz prvog 1.85 i 1.89 metara. Ipak, na 1.96 iz prve su uspešne bile Elenor Paterson, koja je bila treća, te Marija Žodzik, koja je zauzela četvrtu poziciju.

Angelina Topić je u državi u kojoj će biti održano Evropsko prvenstvo sredinom avgusta, pokušala da preskoči i 1.99 metara, ali nije uspela da pomeri svoj nacionalni rekord na otvorenom od 1.98. Pobedu je sa 2.01 odnela Nikola Olislagers iz Australije, koliko je preskočila i druga Jaroslava Mahučih iz Ukrajine.

Petim mestom u Londonu, Angelina je zaradila nova četiri boda u borbi za odlazak na finale Dijamantske lige, čime je povećala saldo na deset, pošto je u Rabatu osvojila šest pre mesec i po dana. Osim toga, ona je zaradila i novčanu nagradu od 2.500 dolara.