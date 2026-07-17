Jovo Lukić i Ermin Mahmić su među igračima koji su obeležili Svetsko prvenstvo kada je reč o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a od sledeće sezone bi mogli da zaigraju zajedno za nemački Hofenhajm.

Hofenhajm je jedan od klubova koji su zainteresovani za Lukića – koji izvesno napušta rumunski Kluž ovog leta – a nemački mediji navode da je pokazao najveće interesovanje i za Mahmića, kog želi i rival iz Bundeslige Ajntraht.

Mahmić se uklapa u profil pojačanja Hofenhajma, koji je uvek bio vičan angažovanju i afirmaciji mladih igrača.

Međutim, Slovan iz Libereca neće tako lako pustiti Mahmića nakon dva pogotka na Svetskom prvenstvu, a navodi se da bi mogao da zahteva obeštećenje i do 10.000.000 evra.

Ovaj 21-godišnji vezista je do nedavno igrao za austrijskog niželigaša Lafnic, a u mlađim reprezentativnim kategorijama je nastupao za Austriju.

Prošle sezone Mahmić je postigao osam golova, uz četiri asistencije na 30 odigranih utakmica.